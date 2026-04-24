В Калининграде осудили экс-подрядчиков строительства Нахимовского училища

В Калининграде вынесли приговор троим фигурантам дела о хищении более 290 млн руб. при строительстве Нахимовского военно-морского училища. Бывшие должностные лица ООО «Геоизол» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также сотрудница отдела капитального строительства Балтийского флота Галина Чистякова признаны виновными в мошенничестве. Кроме того, Арискин и Асанович осуждены за организацию служебного подлога, а Чистякова — за служебный подлог, сообщает СКР.
Следствие и суд установили, что в 2019 году ООО «Геоизол» заключило многомиллионный контракт на строительство училища. В 2024 году фигуранты дела, включая также бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкина (осужден ранее), предоставили заказчику ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах работ. В результате они похитили свыше 290 млн руб., а условия контракта выполнены не были.
Суд приговорил Арискина и Асановича к шести годам лишения свободы каждого, Чистякову — к четырем с половиной годам. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск: с Ширинкина, Чистяковой, Арискина и Асановича солидарно взыскано более 295 млн руб. Еще один соучастник — Александр Стрельников — объявлен в розыск.
Ранее Солнцевский районный суд города Москвы приговорил к восьми и девяти годам колонии Елену Ладыгину и Михаила Хорошева, признанных виновными в мошенничестве с деньгами при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино. Обоих признали «виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы». Помимо сроков в колонии Ладыгина получила штраф в размере 500 тыс. руб., а Хорошев — штраф в размере 700 тыс. руб.
