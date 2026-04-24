Военкор оценил шансы Ирана в противостоянии с тремя авианосцами США

ВМС США существенно усилили свое присутствие в Персидском заливе и Аравийском море, сконцентрировав там три авианосные ударные группы. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.
Впервые с 2003 года в регионе одновременно действуют авианосцы USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford и USS George Bush. Суммарно эти корабли могут обеспечить развертывание до 270 самолетов и вертолетов. Группировку сопровождает эскорт из девяти эсминцев класса Arleigh Burke, оснащенных системами вертикального пуска, способных нести в общей сложности около 450 крылатых ракет «Томагавк».
Помимо авианосных сил, США развернули четыре больших десантных корабля — USS Boxer, USS Tripoli, USS Comstock и USS Portland, позволяющих высадить до 10 тысяч морских пехотинцев, а также поддержать десант десятками истребителей F-35B и конвертопланами.
По оценке Александра Коца, нынешняя группировка значительно уступает силам вторжения в Ирак более двадцати лет назад, и собранных сил недостаточно для полноценной операции на суше. Однако нельзя исключать попыток взять под контроль острова в Ормузском проливе.
При этом эксперт подчеркивает, что Иран располагает тысячами быстроходных катеров КСИР, которые используют тактику «атаки роем» с разных направлений. В распоряжении Тегерана находятся как скоростные катера типов Ashura, Zolfaghar и Seraj с пулеметами, РСЗО и противокорабельными ракетами, так и мини-подлодки классов Ghadir и Nahang, способные осуществлять скрытную постановку морских мин. Благодаря базированию в скальных укрытиях и высокой скорости, эти силы остаются трудноуловимыми для американских спутников и радаров, что делает попытки контроля над проливом крайне сложной задачей для Пентагона.