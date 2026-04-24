Военкор оценил шансы Ирана в противостоянии с тремя авианосцами США

При этом эксперт подчеркивает, что Иран располагает тысячами быстроходных катеров КСИР, которые используют тактику «атаки роем» с разных направлений. В распоряжении Тегерана находятся как скоростные катера типов Ashura, Zolfaghar и Seraj с пулеметами, РСЗО и противокорабельными ракетами, так и мини-подлодки классов Ghadir и Nahang, способные осуществлять скрытную постановку морских мин. Благодаря базированию в скальных укрытиях и высокой скорости, эти силы остаются трудноуловимыми для американских спутников и радаров, что делает попытки контроля над проливом крайне сложной задачей для Пентагона.