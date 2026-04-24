В мае в Арзамасе Нижегородской области проведут гастрофестиваль

Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» пройдет 16 мая в Арзамасе Нижегородской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В год празднования 250-летия уроженца города А. В. Ступина, основателя первой в России провинциальной художественной школы и академика живописи, гастрофестиваль пройдет под девизом «Еда как искусство». Большое внимание уделят не только сочетанию вкусов в рецептуре, но и оформлению подачи блюд. Кафе и рестораны предложат гостям рыбное блюдо «По щучьему велению», векошник (открытый пирог) с курицей и арзамасским картофелем, полбу с мясом «Мещаночка» и другие.
Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара с 12:00 до 17:00. На ярмарочной площади разместятся зона фудкорта, выставка-ярмарка «Арзамас мастеровой», а на фестивальной площади развернется концертная программа с музыкальными и хореографическими номерами, конкурсами для зрителей на тему кулинарии и гастрономии.
