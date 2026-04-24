В центре Ростова из-за сильного ветра со здания упала часть баннера

В центре Ростова из-за сильного ветра, который дует еще с раннего утра 24 апреля, упала часть баннера, завешивающего аварийное здание, расположенное на проспекте Богатяновский спуск, 36.
Этот дом располагается рядом с Музыкальным театром и главной улицей Ростова — Большой Садовой.
Кадром случившегося поделилась читательница «КП — Ростов-на-Дону». На снимке видно, что баннер закрывал трехэтажное здание, в котором нет крыши и пустые оконные проемы.
Отметим, что, по прогнозу Гидрометцентра, сильный ветер в Ростове будет до 26 апреля. Его порывы могут достигать 16 метров в секунду.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.