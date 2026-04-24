Мама, папа, я. Спортивные семьи блеснули мастерством на фестивале ГТО

В донской столице прошёл отборочный этап Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За титул сильнейшей спортивной семьи боролись коллективы из десяти районов и городов Ростовской области. Возрастной диапазон участников варьировался от восьми до 69 лет. В каждой команде собрались три поколения: ребёнок, мама и папа, а также бабушка или дедушка.
Программа испытаний объединила самые разные дисциплины: силовые упражнения (подтягивания, отжимания), проверку гибкости, метание, беговые дистанции и заплывы. Ярким финалом события стала командная эстафета.
По итогам напряжённой борьбы первое место в командном зачёте и эстафете заняла семья Кирносовых из Волгодонска, второе — семья Самойловых из Таганрога, а бронзу забрала семья Назаровых из Константиновского района.
Команда Кирносовых, как победители, получили право представить донской регион на финальном всероссийском этапе, который пройдёт в Красноярске с 7 по 13 августа.
«Фестиваль команд ГТО наглядно показывает: спорт способен сплотить разные поколения и укрепить ценности семьи. Наша цель — к 2030 году охватить спортом до 70% населения, и подобные мероприятия играют в этом ключевую роль», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Ростовской области Алексей Обвинцев.
Добавим, что ГТО («Готов к труду и обороне») — это всероссийская программа физкультурной подготовки. Она основана на добровольном участии и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и физической активности среди людей всех возрастов.
Присоединиться к движению можно, даже если человек не занимался спортом системно. Главное условие — получить медицинский допуск.