Новым замначальника донского главка МВД назначен Александр Курпас

Александр Курпас родился в 1970 году в городе Кропоткин Краснодарского края. Он имеет два высших образования — техническое и юридическое. Службу в органах внутренних дел он начал в начале 1990-х годов. За время работы он служил в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Адыгее. В послужном списке господина Курпаса должности от инспектора по дознанию отдельного батальона ДПС, начальника территориального отделения по регистрации транспорта Ростовского УВД, старшего инспектора по особым поручениям отдела надзора управления государственной инспекции БДД и УГИБДД МВД по Республике Адыгеи до главного инспектора инспекции ГУ МВД России по Волгоградской области и старшего инспектора по особым поручениям отделения координации сил и средств органов внутренних дел ГУОР МВД России.