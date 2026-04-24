В музее АО «Транснефть — Верхняя Волга» прошла экскурсия для студентов НГТУ

Работники АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели экскурсию по корпоративному музею для студентов Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева (НГТУ). Участие в мероприятии приняли 34 студента, обучающихся по направлениям подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робототехника» и «Инноватика».
В ходе экскурсии студенты ознакомились с историей и направлениями деятельности предприятия. Им продемонстрировали макеты нефтепроводной инфраструктуры, средства диагностики и элементы автоматики, применяемые на объектах магистрального транспорта нефти. Отдельный блок встречи был посвящен перспективам трудоустройства. Студентам рассказали о программах целевого обучения, практике наставничества и возможностях карьерного роста для молодых инженеров.
После осмотра экспозиции для студентов была организована встреча с руководством компании. Ключевыми темами обсуждения стали отраслевые задачи — от цифровизации производства до реализации программы импортозамещения. Студентов интересовали вопросы, касающиеся социальных гарантий, условий труда и корпоративной культуры.
Мероприятие проведено в рамках партнерства вуза и АО «Транснефть — Верхняя Волга» для содействия профессиональному развитию будущих инженеров.