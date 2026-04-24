В День Победы в центре Екатеринбурга запретят самокаты и алкоголь

В центре Екатеринбурга в День Победы запретят кататься на электросамокатах и продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Ограничения для самокатов введут в 22:00 5 мая до 02:00 6 мая, а также с 00:10 9 мая до 05:00 10 мая в границах улиц Челюскинцев — Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного.
Кроме того, при проведении массовых мероприятий не допускается продажа алкоголя. В Екатеринбурге запрет распространится на несколько территорий.
— 8 мая с 16:00 до 20:30 на территории Преображенского парка, в границах улиц: Академика Парина — Вильгельма де Геннина — проспекта Академика Сахарова — улицы Чкалова, — сообщили в мэрии.
9 мая с 08:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев. С 12:00 до 17:00 ограничения будут действовать в парке «Эльмашевский», на улице Старых Большевиков от Эндузиастов до Баумана и на улице Баумана от дома№ 23 до дома № 44.
Напомним, что в этом году Парад войск Екатеринбургского гарнизона продлится полчаса. После него сразу пройдет шествие «Бессмертного полка».