В День Победы в центре Екатеринбурга запретят самокаты и алкоголь

9 мая с 08:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев. С 12:00 до 17:00 ограничения будут действовать в парке «Эльмашевский», на улице Старых Большевиков от Эндузиастов до Баумана и на улице Баумана от дома№ 23 до дома № 44.