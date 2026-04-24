На территории базы БФУ в Рыбном завершились аварийно-восстановительные работы

В середине января 2025 того же года в результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», повреждения получили объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Аварийный участок побережья в Рыбном перекрыли. Через две недели там было зафиксировано повторное обрушение берега.