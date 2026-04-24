Названы самые дорогие и дешевые направления поездок на майские праздники

Самое доступное направление для путешествий по России на майские праздники — Краснодарский край, а самой затратной окажется поездка на Камчатку. Об этом заявила эксперт Российского союза туриндустрии Елена Седова в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня», посвященной предстоящим весенним выходным и старту круизной навигации в Москве.
— Майские праздники традиционно являются самым активным периодом для туристических поездок. Форматы и направления зависят от многих факторов. Кто-то выбирает исходя из количества праздничных дней, кто-то из бюджета, кто-то из своих интересов, — подчеркнула Елена Седова, отметив, что в этом году для многих путешественников ключевым фактором стала как раз продолжительность отдыха.
По словам эксперта, текущий сезон отличается тем, что меньше людей стали брать отгулы между майскими праздниками, чтобы сделать их полноценным отпуском. В связи с этим планируется больше краткосрочных поездок. Кроме того, отмечается отложенный спрос. Многие интересуются, куда можно поехать, но само путешествие откладывают на более удобные для себя даты.
Среди самых популярных направлений для поездок Елена Седова назвала Москву и Санкт-Петербург, Казань, Калининград и его пригороды, Сочи и Краснодарский край, а также Кавказские Минеральные Воды. Этот топ, по ее словам, остается неизменным в последние несколько лет.
При этом наиболее доступное направление для поездок на майские праздники, по словам эксперта — Краснодарский край. Купить горящий тур, в том числе в Сочи, можно по цене от 20 тысяч рублей на человека. Немного дороже обойдется путешествие в Калининград — в пределах 30 тысяч рублей.
Самым дорогим направлением для майского отдыха оказалась Камчатка. Цена краткосрочного премиум-тура, включающего морские прогулки и вертолетные экскурсии может доходить до 480 тысяч на человека. Более бюджетные варианты стартуют от 80 тысяч на человека. В этих поездах предусмотрены экскурсии на знаменитые камчатские вулканы и сплавы по рекам.
В целом средний чек короткой майской поездки, по словам Седовой, составляет 45−85 тысяч на человека, на три-пять дней, с перелетом и проживанием.
Она также отметила главные тренды сезона. Люди все чаще выбирают поездки в ближайшие города. Например, из Москвы едут в Нижний Новгород, Ярославль или Плес. Из года в год продолжает расти популярность гастротуров.
— В эти праздники в Калининградской области проходит гастрофестиваль «Фиштиваль», с 30 апреля по 3 мая там можно провести прекрасные выходные, — замечает Елена Седова. — Винный туризм на протяжении нескольких лет показывает прирост примерно 20−25 процентов. Это очень хорошие показатели.
Соруководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Светлана Гончарова в свою очередь отметила, что у туристов пользуются популярностью путешествия по воде. В прошлом году спрос на майские круизы превышал предложение, поэтому в этом сезоне число туров было увеличено.
— На данный момент на каких-то теплоходах еще можно найти свободные места, — утверждает эксперт.
В такие поездки охотно едут семьями, потому что и дети, и взрослые находят на теплоходе развлечения по своему вкусу. А благодаря хорошо развитой логистике между столицей и крупными городами в разных регионах, легко регулировать продолжительность круиза.
— Например из Москвы можно доехать только до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и так далее. А обратно вернуться на поезде или самолете, — объясняет Светлана Гончарова. — Мы отмечаем уже который год, что больше стало туристов, которые берут только часть круиза, ограничивая время путешествия до недели. И тем самым регулируя и стоимость своего отдыха.
Член комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии Валерий БРИТАУС рассказал, что в этом сезоне отмечается рост спроса на майские туры за рубеж.
— Если еще в прошлом году Россия в общей доле опережала по количеству бронирований зарубежные направления, то в этом году, как минимум в приключенческом сегменте, произошел абсолютный разворот. Сейчас Россию выбирают только 39 процентов путешественников. Остальные предпочитают международное направление. Это как ближнее зарубежье, так и дальнее. При этом, если мы посмотрим массовый сектор, там Россия превалирует, это 76 процентов на 2026 год, — озвучивает Валерий БРИТАУС свежую статистику, основанную на данных туроператоров.
Под приключенческим туризмом подразумеваются все виды активного отдыха. Это не обязательно экстремальные поездки, это любые путешествия, подразумевающие физическую активность, получение новых ярких ощущений и исследование чего-то неизведанного.
Абсолютным лидером в приключенческом направлении среди зарубежных стран Валерий БРИТАУС назвал Узбекистан. За ним следует Турция. А замыкает тройку Китай.
— Китай растет потрясающими темпами, очевидно почему — в первую очередь повлиял безвизовый въезд. Это всегда играет роль. Даже если в направлении до этого было не так сложно получить визу, то сама возможность не получать ее всегда работает в плюс, — замечает эксперт.
Он также добавил, что Азия в целом стала более востребованной. Спрос на поездки в Китай вырос в три-четыре раза, в Японию — в три раза (сказалось упрощение получения виз). Кроме того, россияне стали чаще ездить в Южную Корею, такие путешествия любят совмещать с поездками в Японию.