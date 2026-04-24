«Челюсть опухла, задыхаюсь!» Запущенный зуб едва не отнял жизнь пациента

«Челюсть опухла, задыхаюсь!», — сказал взволнованно 42-летний мужчина диспетчеру подстанции скорой помощи в Ростове. По указанному адресу срочно направилась бригада № 505 — врач Евгений Корольков, фельдшер Артём Попов и водитель Вячеслав Игнатов.
На месте медики установили, что причиной нехватки воздуха стала запущенная болезнь зубов. Воспаление начало распространяться по горлу. Если бы дончанин не позвонил в скорую, история могла закончиться печально. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Не лечил зуб.
«Я проснулся от нехватки воздуха», — объяснял мужчина медикам, когда они приехали.
Челюсть с левой стороны у мужчины сильно опухла, процесс глотания вызывал боль. Пациент не понимал, что с ним случилось, никаких трамв накануне он не получал. Врач тщательно осмотрел мужчину и понял, что такое состояние могло быть вызвано запущенными стоматологическими проблемами. Стало ясно, что требуется срочная госпитализация. Убедив пациента в необходимости лечения в стационаре, бригада доставила его в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Как пояснила rostov.aif.ru руководитель пресс-службы медучреждения Татьяна Лысенко, в больнице диагноз подтвердился: у ростовчанина выявили абсцесс челюстно-лицевой области, источник инфекции локализовался у корня зуба. Гнойные массы начали распространяться в сторону глотки, что и объясняло проблемы с дыханием и глотанием.
«Пациенту под местной анестезией было проведено экстренное вмешательство по вскрытию и дренированию абсцесса. Проблемный зуб удалили. Восстановление мужчины шло хорошо. И вскоре, после лечения, он был выписан домой с дальнейшими рекомендациями», — рассказал rostov.aif.ru челюстно-лицевой хирург Городской больницы скорой помощи Ростова-на-Дону Михаил Голубов.
Ростовчанин поблагодарил врачей, отметив, что сначала наивно полагал, будто проблему можно решить одним уколом, но вскоре понял, что всё оказалось сложнее. Он добавил, что уже на следующий день чувствовал себя прекрасно и выглядел так же, как раньше.
Тройной удар по флегмоне.
Как рассказала rostov.aif.ru Татьяна Лысенко, случай с запущеными стоматологическими проблемами в практике специалистов далеко не единственный.
Так, в прошлом году в больнице лечился 47-летний пациент с флегмоной шеи — тяжёлым гнойным воспалением, которое было вызвано запущенным кариесом.
Всё началось с боли в нижнем шестом зубе. Вместо визита к стоматологу мужчина предпочёл самолечение: принимал обезболивающие и надеялся, что «само пройдёт». В итоге воспалительный процесс вышел из-под контроля, инфекция распространилась из полости рта на шею, а затем начала опускаться к грудной клетке. В стационар пациент попал в тяжёлом состоянии: с выраженным отёком шеи, высокой температурой и риском дальнейшего распространения инфекции.
Спасением занималась команда специалистов: челюстно-лицевой хирург, хирург гнойного отделения, сосудистый хирург. Особую сложность представляло то, что воспаление затронуло область шеи, где проходят жизненно важные сосуды, и начало распространяться на переднюю грудную стенку. Ещё немного — и инфекция могла проникнуть в средостение (зону расположения сердца, аорты и бронхов), что грозило фатальными последствиями.
Благодаря слаженной работе специалистов критических осложнений удалось избежать. Пациент пошёл на поправку, а спустя 21 день был выписан.
В начале этого года специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии провели сложную операцию 68-летнему пациенту с гигантской липомой в области шеи. Липома — это доброкачественное новообразование из жировой ткани, которое формируется под кожей. Обычно она проявляется как мягкий, подвижный и безболезненный узел, растущий очень медленно.
Хотя такой диагноз — не редкость, размеры опухоли у этого пациента стали своеобразным «рекордом» для практики челюстно-лицевых хирургов больницы — подобных случаев здесь ещё не было. Новообразование напоминало объёмный мешок на шее и достигало внушительных размеров: 15 × 12 × 8 сантиметров.
Выяснилось, что мужчина жил с этой липомой около десяти лет. Он не придавал ей значения, пока она не выросла до таких масштабов и не начала существенно мешать в повседневной жизни.
Хирурги выполнили операцию по удалению гигантской липомы. Основная сложность заключалась в том, что в непосредственной близости от новообразования проходили жизненно важные магистральные сосуды — сонная артерия и яремная вена. Любая ошибка могла привести к серьёзным осложнениям.
Вмешательство прошло успешно. После периода восстановления пациент был выписан домой.
Все эти случаи наглядно демонстрируют, что даже незначительные, на первый взгляд, проблемы со здоровьем — даже больной зуб, при отсутствии своевременного лечения могут привести к серьёзным осложнениям.