Старый город и новые символы: что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день?

За один день в Нижнем Новгороде можно успеть многое: увидеть кремль, пройтись по Покровке, спуститься к Волге и, главное, заново научиться читать город. Фестиваль INTERVALS превращает привычные улицы и здания в живые высказывания о знаках, символах и том, как мы их воспринимаем. Маршрут окончен, но разговор только начинается — присматривайтесь к тому, что вас окружает. Возможно, следующий знак вы уже увидите сами.