Молодые специалисты представили проекты властям Нижегородской области

24 апреля 2026 года, в Нижнем Новгороде, состоялась встреча представителей Совета молодежи компании «ТНС энерго НН» с министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой. Об этом ообщили в пресс-службе организации.
В рамках живого общения, молодые сотрудники компании представили свои новаторские идеи и обсудили с представителями областных властей возможности реализации совместных проектов. Компания не только активно привлекает к работе молодых специалистов, но и предоставляет им возможности для профессионального и личностного роста. Инновационные предложения способствуют развитию компании, внедрению передовых методик и эффективных решений.
Члены Совета молодежи организации успешно реализуют собственные проекты. Развивающая игра «ЭнергоГонка» и серия интерактивных уроков «ЭнергоУроки» способствуют повышению уровня практических знаний студентов в сфере электроэнергетики, а также знакомят школьников с основами электротехники и правилами электробезопасности. Эти инициативы были отмечены победой в конкурсном отборе грантов «Молодой Нижний» в 2025 году.
Молодое поколение «ТНС энерго НН» активно участвует в культурной и просветительской деятельности региона. Организация волонтерских акций, спортивных мероприятий и образовательных программ для школьников и студентов направлена на популяризацию профессии энергетика.
Прошедшая встреча с министром стала важным этапом в укреплении партнерских отношений между компанией и Нижегородской областью.