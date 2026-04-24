Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев приглашают на городской субботник 25 апреля

Местных жителей просят навести порядок на территориях рядом со своими домами.

Калининградцев приглашают на городской субботник 25 апреля. Местных жителей просят навести порядок на территориях рядом со своими домами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники муниципальных учреждений наведут порядок на подведомственных территориях. Среди них — городские леса, зоопарк, а также участки возле школ и детских садов.

«Каждую весну в Калининграде проводится месячник благоустройства, в ходе которого коммунальные службы выполняют комплекс работ по наведению порядка на городских территориях. Главным событием месячника благоустройства становится общегородской субботник. Первый в этом году субботник в Калининграде состоялся 4 апреля, во время которого привели в порядок 16 городских территорий», — рассказали в администрации.

Ранее сообщали, что в апреле в Калининграде проведут сразу два массовых субботника. Горожане вместе с коммунальными службами будут подметать улицы, собирать мусор с газонов, красить скамейки, урны, а также убирать валежник в парках и зелёных зонах.

