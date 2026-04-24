Калининградцев приглашают на городской субботник 25 апреля. Местных жителей просят навести порядок на территориях рядом со своими домами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники муниципальных учреждений наведут порядок на подведомственных территориях. Среди них — городские леса, зоопарк, а также участки возле школ и детских садов.
«Каждую весну в Калининграде проводится месячник благоустройства, в ходе которого коммунальные службы выполняют комплекс работ по наведению порядка на городских территориях. Главным событием месячника благоустройства становится общегородской субботник. Первый в этом году субботник в Калининграде состоялся 4 апреля, во время которого привели в порядок 16 городских территорий», — рассказали в администрации.
Ранее сообщали, что в апреле в Калининграде проведут сразу два массовых субботника. Горожане вместе с коммунальными службами будут подметать улицы, собирать мусор с газонов, красить скамейки, урны, а также убирать валежник в парках и зелёных зонах.