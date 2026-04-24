Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tesla начала серийное производство беспилотного такси Cybercab

Илон Маск сообщил, что его компания Tesla начала выпуск электрической модели роботакси Cybercab. Пользователи могут протестировать новинку в одном из городов штата Техас.

Источник: РБК

Американская компания Tesla приступила к выпуску электрического беспилотного автомобиля Cybercab. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«Производство Cybercab началось», — написал предприниматель, сопроводив сообщение 38-секундным видео, снятым, предположительно, из салона нового роботакси. На другом шестисекундном ролике видна колонна готовых автомобилей.

Презентация двухместного электромобиля без руля и педалей состоялась в октябре 2024 года. Тогда в компании заявили, что стоимость Cybercab составит около $30 тыс., а поездка на нем обойдется в 30−40 центов за милю. К тому моменту было создано около 50 рабочих прототипов, полностью ориентированных на автономное управление.

С июня 2025 года Tesla уже предлагает услуги роботакси в городе Остин штата Техас, где налажен выпуск автомобилей.

В конце января издание Electrek со ссылкой на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) за период с июля по ноябрь 2025 года сообщило, что беспилотные такси Tesla попадают в аварии примерно в девять раз чаще, чем автомобили под управлением человека. Согласно данным издания, одно ДТП с участием роботакси приходится в среднем на 55 тыс. миль пробега, тогда как у обычных водителей в США этот показатель составляет одно происшествие на 500 тыс. миль.

