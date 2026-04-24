Tesla начала серийное производство беспилотного такси Cybercab

В конце января издание Electrek со ссылкой на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) за период с июля по ноябрь 2025 года сообщило, что беспилотные такси Tesla попадают в аварии примерно в девять раз чаще, чем автомобили под управлением человека. Согласно данным издания, одно ДТП с участием роботакси приходится в среднем на 55 тыс. миль пробега, тогда как у обычных водителей в США этот показатель составляет одно происшествие на 500 тыс. миль.