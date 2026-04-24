Создан быстро и точно считающий листву из космоса ИИ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские ученые создали новый нейросетевой алгоритм для обработки данных и расчета индекса листовой поверхности (LAI) по данным спутников «Метеор-М». В разработке приняли участие Институт космических исследований (ИКИ) РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН, сообщили в Российской академии наук.
«Индекс листовой поверхности — один из главных климатических параметров. Он отражает способность растений к фотосинтезу и транспирации (испарению влаги). Точная оценка LAI в региональном и глобальном масштабах необходима для моделирования экосистем, геохимических циклов, сельскохозяйственного мониторинга и смежных приложений», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник, заведующий сектором ИКИ РАН Дмитрий Плотников.
На борту «Метеоров-М» находятся российские комплексы многозональной спутниковой съемки, разработанные в ИКИ РАН. Они обеспечивают получение мультиспектральных данных в несклольких инфракрасном каналах с пространственным разрешением 60 м и полосой обзора шириной 960−1 020 км.
Разработка позволяет оперативно получать данные растительного покрова по всей России, что позволяет экологически и эффективно мониторить сельскохозяйственные районы на основе отечественных спутниковых данных. Созданный продукт доступен научному сообществу в семействе информационных сервисов «Вега».