Создан быстро и точно считающий листву из космоса ИИ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские ученые создали новый нейросетевой алгоритм для обработки данных и расчета индекса листовой поверхности (LAI) по данным спутников «Метеор-М». В разработке приняли участие Институт космических исследований (ИКИ) РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН, сообщили в Российской академии наук.