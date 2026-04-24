ИИ-агенты: как технологии сокращают издержки и меняют рынок труда

ИИ-агенты становятся новым инструментом оптимизации: компании инвестируют десятки миллионов, чтобы снизить издержки и автоматизировать процессы, — в программе «Экономика впечатлений».

Рынок ИИ-сервисов быстро масштабируется: инвестиции варьируются от 5−15 млн руб. для малого бизнеса до почти 1 млрд руб. для корпораций, при этом ожидаемая экономия достигает 15−40% за счет автоматизации процессов. По данным участников рынка, ИИ-помощники уже влияют на выручку через персонализацию и динамическое ценообразование, а также повышают эффективность в медицине и ретейле.

Экономика искусственного интеллекта выстраивается по многоуровневой модели — от разработчиков моделей до корпоративных платформ и специализированных решений, однако ключевые затраты сосредоточены в вычислительных мощностях и инфраструктуре. При этом цифровые агенты могут быть в десятки и даже тысячи раз дешевле сотрудников при выполнении рутинных задач, что усиливает давление на рынок труда и требует перестройки бизнес-моделей и навыков.