Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за эстафеты перекроют проспект Парковый

Автобусы перенаправят по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова.

В субботу, 25 апреля, в Перми пройдёт легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Паркового от улицы Желябова до улицы Зои Космодемьянской.

Департамент транспорта администрации Перми сообщает, что из-за перекрытия дороги автобусы маршрутов № 11, 12, 14, 19, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 будут следовать в объезд по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова. Пассажирам также рекомендуют учитывать возможные отклонения от расписания в этот период.

Жителям и гостям города советуют заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении общественного транспорта.