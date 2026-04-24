В Перми из-за эстафеты перекроют проспект Парковый

В субботу, 25 апреля, в Перми пройдёт легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Паркового от улицы Желябова до улицы Зои Космодемьянской.
Департамент транспорта администрации Перми сообщает, что из-за перекрытия дороги автобусы маршрутов № 11, 12, 14, 19, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 будут следовать в объезд по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова. Пассажирам также рекомендуют учитывать возможные отклонения от расписания в этот период.
Жителям и гостям города советуют заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении общественного транспорта.