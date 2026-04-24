В Перми из-за эстафеты перекроют проспект Парковый

В субботу, 25 апреля, в Перми пройдёт легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В связи с этим с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Паркового от улицы Желябова до улицы Зои Космодемьянской.