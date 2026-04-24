В Ушаковке на ярмарке вакансий работали представительства более 30 предприятий

24 апреля в Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова (Ушаковка) прошла традиционная ярмарка вакансий, которая стала крупнейшей площадкой, где встречаются, обмениваются опытом и мнениями работодатели, будущие выпускники и представители вуза.
Вот уже в восьмой раз ярмарка вакансий в Ушаковке становится отличной возможностью для интересного, содержательного диалога между потенциальными работодателями, будущими кадрами и теми, кто эти кадры готовит.
Свои представительства на ярмарке развернули более 30 предприятий, причем не только морской отрасли, но и администрации городов и районов, правоохранительных структур, градообразующих, логистических и транспортных компаний.
В стенах вуза они не только ради высококвалифицированных кадров, но и для того, чтобы обсудить основные тенденции на рынке труда и те компетенции, которыми должны обладать выпускники, чтобы быть конкурентоспособными с учетом реалий нынешнего времени.
Подробную информацию о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве судоводители и судомеханики могли получить от представителей крупнейшей судоходной компании России. Многие курсанты воспользовались шансом задать вопросы лично начальнику отдела кадров плавсостава судоходной компании Вадиму Тульчинскому. По словам Вадима Игоревича, сегодня одинаково востребованы и выпускники вуза, и Морского колледжа, ребят с удовольствием берут на практику, вакансии имеются.
Об имеющихся вакансиях, о перспективах трудоустройства, требованиях говорили уже за круглым столом в университетских аудиториях. Следственный отдел по г. Новороссийску приглашал будущих юристов воспользоваться отличной стартовой площадкой и стать помощниками следователя. В управлении МВД России по Новороссийску предложили ребятам пройти практику по таким вакансиям, как участковый полиции или дознаватель.
В ходе этого обстоятельного диалога логисты, экономисты, юристы, управленцы, медицинские работники услышали от работодателей главное: «Мы вам рады!», а это значит, уже сегодня они могут с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Более 30 предприятий-участников, около 800 курсантов, 7 соглашений о сотрудничестве, договоренности о трудоустройстве и масса полезной информации — таковы итоги традиционной ярмарки вакансий в этом году.