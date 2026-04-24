Минюст включил режиссера Теплякова* в реестр иноагентов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера и продюсера Юрия Теплякова*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать четвертого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Ю. С. Тепляков*», — говорится в сообщении.
По данным министерства, он распространял фейки о действиях российских властей, выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России, распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Он проживает за пределами России.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.