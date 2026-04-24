Три игровых площадки и тротуар до школы появятся в Славском округе

Три площадки заработают в округе 1 июня: в посёлках Ржевское, Ясное и Охотное. Открытие их торжественно отпразднуют в День защиты детей. Сейчас многое уже готово. Например, в Ржевском работы на завершающей стадии, но в прошлом году укладку резинового покрытия отложили до весны из-за холодов. Ещё несколько новых площадок, например, в Советском, появится в течение лета, для них уже выделены средства на оборудование.