Свет, звук и вкус: Т2 и рестораны Нижнего Новгорода предлагают попробовать диджитал-блюда и напитки в рамках INTERVALS"26

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с ресторанами Нижнего Новгорода представил специальное меню блюд и напитков в рамках фестиваля INTERVALS"26. Заказать лимитированные сеты можно в пяти заведениях города в дни мероприятия — с 23 по 26 апреля. В работе авторы новых позиций меню вдохновлялись связью и цифровыми технологиями.
Фестиваль медиаискусств INTERVALS в этом году охватит 19 локаций и объединит художников со всего мира. Помимо российских участников, свои работы покажут артисты и студии из Италии, Испании, Китая и других стран. Т2 выступает официальным телекоммуникационным партнером фестиваля и представляет инсталляцию Transmission, созданную в партнерстве с dreamlaser и расположенную в Александровском саду.
Участие Т2 позволяет интерпретировать технологии не только через звук и свет, но и через вкус. Гастрономическая коллаборация затронула пять городских заведений — рестораны Mitrich и Mukka, литературное кафе «Беzухов», а также бары Rozas и «Селедка и кофе». В лимитированное меню войдут коктейли, лимонады, основные блюда и десерты, объединенные в сеты.
Юлия Соколова, руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Волга» Т2:
«Медиаискусство — это всегда мультисенсорный опыт. Мы анализируем образы не только через зрение, но и через слух, и через осязание. Поэтому наш гастрономический эксперимент идеально вписывается в концепцию фестиваля INTERVALS — зрители не просто смогут расшифровать идеи медиавыставки при взгляде со стороны, но и полностью погрузиться в них, в том числе во время ужина».