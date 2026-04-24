Праздничные флаги к 9 Мая в Воронеже изготовит бизнесмен из Москвы

В Воронеже определили подрядчика, который изготовит праздничные флаги к 9 Мая: им стал московский бизнесмен Игорь Ивлютин. В ходе торгов предпринимателю удалось значительно снизить стоимость контракта. При начальной цене почти в 1,6 миллиона рублей он предложил выполнить работу за 850 тысяч. Официальный контракт с победителем был подписан 17 апреля, информация об этом уже появилась на портале госзакупок.