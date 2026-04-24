Праздничные флаги к 9 Мая в Воронеже изготовит бизнесмен из Москвы

В Воронеже определили подрядчика, который изготовит праздничные флаги к 9 Мая: им стал московский бизнесмен Игорь Ивлютин. В ходе торгов предпринимателю удалось значительно снизить стоимость контракта. При начальной цене почти в 1,6 миллиона рублей он предложил выполнить работу за 850 тысяч. Официальный контракт с победителем был подписан 17 апреля, информация об этом уже появилась на портале госзакупок.
За право заняться украшением Воронежа боролись еще три участника. Их предложения варьировались от 990 тысяч до почти 1,5 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит 1 517 флагов, которые украсят 387 декоративных конструкций по всему городу. Для производства должны использовать прочную флажную сетку и ткань таффета — эти материалы устойчивы к ветру и осадкам.
Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в «МАХ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.