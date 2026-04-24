В Тацинском районе продают две школы с торгов за 5,7 млн и 26 млн рублей. Информация была опубликована на сайте «ГИС Торги».
Первый лот (хутор Верхнекольцов): двухэтажное здание школы (1,7 тыс. кв. м) с земельным участком, сараем и котельной; начальная цена — 5,7 млн руб., шаг аукциона — 285,5 тыс. руб.; стоимость земельного участка — 2,2 млн руб.
Второй лот (хутор Маслов): двухэтажная школа площадью более 2,2 тыс. кв. м с земельным участком; начальная цена лота — 26,1 млн руб., шаг аукциона — 1,3 млн руб.; цена земельного участка — 1,09 млн руб.
Заявки на участие принимают до 18 мая, аукционы состоятся 28 мая.