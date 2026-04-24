В Красноярском крае задержали мужчину за перевод ФБК* 500 рублей

КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Сотрудник градообразующего предприятия задержан в Железногорске в Красноярском крае за финансирование экстремистской организации, сообщает региональный главк СК РФ.
«Следственным отделом по ЗАТО города Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сотрудника градообразующего предприятия города Железногорска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ “финансирование экстремистской деятельности”, — говорится в сообщении.
По данным регионального СК, деньги подозреваемый перевел в августе 2021 года на счета признанной экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мужчина перевел 500 рублей в ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*, признан в РФ экстремистским и ликвидирован).
* признан в РФ экстремистским и ликвидирован.