Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае задержали мужчину за перевод ФБК* 500 рублей

В Железногорске задержали мужчину за перевод ФБК 500 рублей.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Сотрудник градообразующего предприятия задержан в Железногорске в Красноярском крае за финансирование экстремистской организации, сообщает региональный главк СК РФ.

«Следственным отделом по ЗАТО города Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сотрудника градообразующего предприятия города Железногорска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ “финансирование экстремистской деятельности”, — говорится в сообщении.

По данным регионального СК, деньги подозреваемый перевел в августе 2021 года на счета признанной экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мужчина перевел 500 рублей в ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*, признан в РФ экстремистским и ликвидирован).

* признан в РФ экстремистским и ликвидирован.