Строительство в Рыбачьем: экологи негативно отозвались о проведённой оценке воздействия на окружающую среду

На Куршской косе хотят возвести крупную гостиницу.

Источник: Клопс.ru

Документ с предварительной оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) стройки крупной гостиницы в посёлке Рыбачьем на Куршской косе содержит много противоречий. К такому выводу пришли эксперты проекта «Земля касается каждого» ассоциации «Охрана природы».

Эксперты изучили 700-страничный документ и отправили свои замечания в адрес минприроды Калининградской области в рамках общественных слушаний.

Члены организации указали на то, что первый этап строительства и сопутствующие работы приведут:

к нарушению режима охранной зоны национального парка; к изменению гидрологического режима; негативно скажутся на нерестилище сига.

«Предусмотренные материалами ОВОС строительные работы противоречат Земельному кодексу РФ», — отмечено в документе.

По мнению экспертов, информация в ОВОС, представлена неполно, а именно:

программа экологического мониторинга не соответствует масштабу и характеру намечаемой деятельности; материалы ограничиваются обоснованием выбранного варианта. Полноценного сравнения иных вариантов документ не содержит.

«Представленные материалы ОВОС не могут рассматриваться как достаточные и достоверные, а намечаемая деятельность — как соответствующая требованиям действующего законодательства как допустимая к реализации», — заключают авторы обращения.

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится до начала работ и включает результаты различных исследований, позволяющих оценить возможное влияние на природу.

Строительство крупного гостиничного комплекса в посёлке Рыбачий на Куршской косе экологически допустимо. К такому предварительному выводу пришли представители застройщика, опираясь на ОВОС.