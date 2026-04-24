Проезд закроют на улице Провиантской в Нижнем Новгороде с 27 апреля

Движение транспорта будет ограничено на улице Провиантской в Нижнем Новгороде с 27 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 6:00 27 апреля до 6:00 1 мая на участке у дома № 16А. По Провиантской на участке от Ковалихинской до Ульянова будет организовано двустороннее движение.
Объехать зону ограничений можно будет по улицам Ковалихинской, Нестерова и Ульянова. Нижегородских автомобилистов просят заранее ознакомиться с изменениями в дорожной схеме и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде с 16 мая из-за ремонта. На участке от Октябрьской до Грузинской будут менять трубы.