Риелтор Макарова прогнозирует рост цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде

Источник: Живем в Нижнем

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Макарова рассказала НИА «Нижний Новгород», как снижение ключевой ставки скажется на рынке недвижимости.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Елена Макарова отмечает, что это решение будет играть в пользу покупателей. Даже небольшое изменение повлияет на размер ежемесячных платежей.

В то же время дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к росту цен на вторичное жилье. При росте покупательской способности будет повышаться стоимость недвижимости.

«И пусть не сильно, но цены будут повышаться. Мы уже это наблюдаем на вторичном рынке. А к осени будет еще рост», — отметила Елена Макарова.

Напомним, более 320 тысяч «квадратов» жилья ввели в Нижегородской области с начала 2026 года.