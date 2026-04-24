Риелтор Макарова прогнозирует рост цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Макарова рассказала НИА «Нижний Новгород», как снижение ключевой ставки скажется на рынке недвижимости.
24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Елена Макарова отмечает, что это решение будет играть в пользу покупателей. Даже небольшое изменение повлияет на размер ежемесячных платежей.
В то же время дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к росту цен на вторичное жилье. При росте покупательской способности будет повышаться стоимость недвижимости.
«И пусть не сильно, но цены будут повышаться. Мы уже это наблюдаем на вторичном рынке. А к осени будет еще рост», — отметила Елена Макарова.
Напомним, более 320 тысяч «квадратов» жилья ввели в Нижегородской области с начала 2026 года.