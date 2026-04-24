У калининградки конфисковали Land Rover за повторную пьяную езду

В Калининграде суд конфисковал автомобиль Land Rover у местной жительницы, которая повторно села за.

Источник: KaliningradToday

руль в состоянии опьянения. 30 ноября 2025 года женщина, уже лишённая водительских прав после аналогичного нарушения в марте 2025 года, снова управляла машиной в нетрезвом виде.

Суд назначил ей наказание — 200 часов обязательных работ и лишение права управления транспортным средством на 2 года. Кроме того, автомобиль, которым она управляла в состоянии опьянения, конфискован в доход государства.

