Сокуров рассказал о реакции на отмену вручения премии ММКФ

Кинорежиссер Александр Сокуров не был удивлен отменой вручения ему приза Московского международного кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом Сокуров сообщил в своем телеграм-канале.
Он рассказал о своей реакции на письмо Никиты Михалкова с сообщением о намерении присудить ему награду. «Конечно, оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов? Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено», — написал Сокуров.
По его словам, он не хотел отказываться от награды. Но накануне премьеры своего фильма «Записная книжка режиссера» Сокуров, как и предполагал ранее, узнал, что вручение премии отменяется.
«Мое дело — работать над кинофильмами. Я вернулся в Петербург», — резюмировал режиссер.
48-й Московский международный кинофестиваль прошел с 16 по 23 апреля. В нем участвовало около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных и 96 российских премьер. В число ведущих стран по количеству фильмов вошли Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия.
Киноленте Сокурова «Сказка», где Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире, Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, после чего режиссер заявил о завершении карьеры. Ранее с отказами в прокате столкнулись также «Русский ковчег» и документальный фильм «Робер. Счастливая жизнь».
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека пообещал созвониться с Александром Сокуровым, который жаловался, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Путин отметил, что Сокуров — сам член СПЧ, поэтому «очевидно, что никакой дискриминации» в отношении режиссера не может допускаться, по крайней мере «на таком уровне».
