В Таганроге открыли Гимназический сад за 123,8 миллиона рублей

В Литературном музее Чехова в Таганроге открылось новое пространство.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в Литературном музее Чехова открылось новое тематическое пространство — «Гимназический сад». Давнюю мечту сотрудников музея и горожан помогло исполнить правительство Ростовской области. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Стоимость проекта составила 123,8 миллиона рублей. На территории сада смонтировали сцену, провели наружное освещение и электроснабжение, установили видеонаблюдение, сделали дорожки и ограждение. Также проложили сети водоснабжения и автополива, установили скамейки и малые архитектурные формы.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев, здесь будут праздновать 170-летие Чехова в 2030 году.

