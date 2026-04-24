В Таганроге открыли Гимназический сад за 123,8 миллиона рублей

В Таганроге в Литературном музее Чехова открылось новое тематическое пространство — «Гимназический сад». Давнюю мечту сотрудников музея и горожан помогло исполнить правительство Ростовской области. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Стоимость проекта составила 123,8 миллиона рублей. На территории сада смонтировали сцену, провели наружное освещение и электроснабжение, установили видеонаблюдение, сделали дорожки и ограждение. Также проложили сети водоснабжения и автополива, установили скамейки и малые архитектурные формы.
Как отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев, здесь будут праздновать 170-летие Чехова в 2030 году.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!