Осужден житель Советска, который надругался над 6-летней девочкой в подъезде

Мужчина проведет в колонии 15 лет и 6 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В колонию особого режима на 15 лет и 6 месяцев отправится 31-летний житель Советска, который надругался над 6-летней девочкой. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

23 сентября 2025 года горожанин на улице Бетховена начал преследовать девочку, зашел за ней в подъезд дома, удерживал насильно и «совершил в отношении нее действия сексуального характера». Когда малышка начала кричать, негодяй убежал, но вскоре его удалось отыскать и задержать.

Мужчина был ранее судим. Учитывая это, суд назначил ему не только срок в колонии, но и лишил права работать с детьми, а также ограничил в свободе еще почти на полтора года.

В пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в 400 тыс. руб.