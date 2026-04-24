Осужден житель Советска, который надругался над 6-летней девочкой в подъезде

В колонию особого режима на 15 лет и 6 месяцев отправится 31-летний житель Советска, который надругался над 6-летней девочкой. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.
23 сентября 2025 года горожанин на улице Бетховена начал преследовать девочку, зашел за ней в подъезд дома, удерживал насильно и «совершил в отношении нее действия сексуального характера». Когда малышка начала кричать, негодяй убежал, но вскоре его удалось отыскать и задержать.
Мужчина был ранее судим. Учитывая это, суд назначил ему не только срок в колонии, но и лишил права работать с детьми, а также ограничил в свободе еще почти на полтора года.
В пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в 400 тыс. руб.