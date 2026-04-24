В Ярославском районе Москвы возвели новостройку по программе реновации

Новостройку по программе реновации возвели в Ярославском районе Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В районе Ярославский возвели первый дом по программе реновации. Новостройка площадью более 25 тысяч квадратных метров расположена по адресу: улица Лосевская, дом 3а. Жилой комплекс из двух секций рассчитан на 231 квартиру. Общая жилая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. Шесть квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан», — добавил Овчинский.
Фасады здания оформили в светлых тонах. Их создавали по индивидуальному проекту с учетом особенностей окружающей застройки, что позволило органично вписать жилой комплекс в архитектурный ландшафт района.
Первый этаж новостройки занимают колясочные, комнаты для консьержей и нежилые помещения, где смогут открыться различные объекты инфраструктуры — от магазинов до образовательных центров. На подземном уровне расположена автомобильная парковка.
«Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на всех этапах — суммарно было проведено девять выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации», — отметил председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзора) Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.