Предприятие спецтехники из Заринска на Алтае оптимизирует работу

Инструменты бережливого производства помогут внедрить специалисты регионального центра компетенций.

Источник: Национальные проекты России

Компания спецтехники и строительных услуг «Рентаресурс» из города Заринска Алтайского края оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Участие в проекте позволит компании укрепить позиции на рынке подрядных работ по благоустройству и транспортных услуг в крае. Инструменты бережливого производства помогут внедрить специалисты регионального центра компетенций (РЦК).

«Многопрофильность компании требует слаженной работы нескольких подразделений. Поэтому предприятиям с широким спектром услуг особенно важно внедрять бережливые технологии, чтобы избежать потерь на стыках разных процессов. Мы поможем “Рентаресурсу” выстроить систему, которая повысит выработку и сократит простои», — отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.