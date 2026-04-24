Предприятие спецтехники из Заринска на Алтае оптимизирует работу

Компания спецтехники и строительных услуг «Рентаресурс» из города Заринска Алтайского края оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Участие в проекте позволит компании укрепить позиции на рынке подрядных работ по благоустройству и транспортных услуг в крае. Инструменты бережливого производства помогут внедрить специалисты регионального центра компетенций (РЦК).
«Многопрофильность компании требует слаженной работы нескольких подразделений. Поэтому предприятиям с широким спектром услуг особенно важно внедрять бережливые технологии, чтобы избежать потерь на стыках разных процессов. Мы поможем “Рентаресурсу” выстроить систему, которая повысит выработку и сократит простои», — отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.
Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.