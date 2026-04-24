Парламентский день Законодательного Собрания прошел в ПИМУ

Парламентский день Законодательного Собрания Нижегородской области состоялся в Приволжском исследовательском медицинском унивесиверситете в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем макс-канале.
«На таких встречах рождаются самые ценные инициативы. В свое время в Медакадемии обсуждали областную программу поддержки молодых специалистов, которая имела громадный успех. Сегодня думали, как наполнить смыслом понятие “студенческая семья”. Ребята предложили дать преимущественное право на заселение в общежития, поставить там пеленальные столики, разрешить круглосуточный доступ родственникам студентов», — говорится в сообщении.
Особая дискуссия развернулась по вопросу о здоровье населения и диспансеризации. В частности, Евгений Люлин поддержал идею о выплате премий после прохождения медосмотра.
В итоге из-за большого количества интересных предложений было решено привлечь студентов ПИМУ к работе Экспертного совета по вопросам здравоохранения при социальном комитете Законодательного Собрания.
«И, конечно, молодежь будет активно включаться в деятельность Молодежного парламента. Его право законодательной инициативы поможет превратить толковую инициативу в реально работающий закон», — заключил Люлин.
Ранее сообщалось, что ПИМУ и ННГУ подготовят свыше 200 врачей и ординаторов по запросу министерства здравоохранения.