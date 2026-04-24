Волгоградскую область накроют ливни, град ураган и заморозки

Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение о комплексе опасных метеоявлений: с 15:00 24 апреля в регионе ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 29 м/с, а в ночные и утренние часы с 25 по 27 апреля — заморозки в воздухе и на почве до −3 градусов.
Спасатели советуют волгоградцам быть предельно внимательными. В оставшуюся половину дня 24 апреля местами пройдут сильные дожди, возможен град, а порывы ветра будут достигать 20−25 м/с, местами до 29 м/с.
Жителей региона просят не укрываться под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а автомобили парковать вдали от опор освещения и линий электропередачи. Судоводителям рекомендовано отложить выход на воду или вернуться к местам стоянки.
Также многие горожане получили смс-предупреждение от РСЧС. С 25 по 27 апреля ночью и утром в отдельных районах ожидаются заморозки: температура воздуха и поверхности почвы опустится до минус 1−3 градусов. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах из‑за возможной гололедицы, дачникам — защитить растения.
В случае происшествий следует звонить по телефонам 101 или 112.
