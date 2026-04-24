Волгоградскую область накроют ливни, град ураган и заморозки

Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение о комплексе опасных метеоявлений: с 15:00 24 апреля в регионе ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 29 м/с, а в ночные и утренние часы с 25 по 27 апреля — заморозки в воздухе и на почве до −3 градусов.