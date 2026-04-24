Студенты из 45 стран посетят акции ко Дню Победы в Нижнем Новгороде

Более 300 иностранных учащихся узнают о вкладе региона в Победу.

Источник: Комсомольская правда

В нижегородском Парке Победы начался цикл патриотических мероприятий для иностранных студентов, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут более 300 человек из 45 стран, обучающихся в вузах региона, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Власти рассчитывают, что такие встречи помогут сохранить историческую память и сформировать у зарубежных студентов объективное представление о роли советского народа в победе над фашизмом.

Первое мероприятие собрало около 40 студентов из 13 стран — учащихся НГПУ имени Козьмы Минина. Для них провели экскурсию по Парку Победы и рассказали о вкладе Горького в военные годы. Участники возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», осмотрели образцы военной техники и вооружения.

Иностранные студенты отметили, что День Победы воспринимается как важная и трогательная дата, связанная с памятью о людях, отдавших жизнь за мир.

Следующие мероприятия пройдут 27 и 28 апреля для студентов крупнейших вузов региона, включая ННГУ, ПИМУ, НГК, НГТУ и НГЛУ.