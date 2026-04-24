Нижегородцы не смогли выйти в «Финал четырёх» Молодёжной Единой лиги ВТБ

Обидчиком волжан стал «ЦСКА-Юниор».

В четвертьфинальной серии до двух побед в Молодёжной Единой лиги ВТБ баскетболисты «НН-Мещерский» дважды уступили «ЦСКА-Юниору».

Напомним, в первом матче на своей площадке нижегородцы уступили — 61:77. Не получилось у них выиграть и сегодня в Москве.

«ЦСКА-Юниор» пропустил первую атаку гостей (0:2), после чего уже ни разу не отдавал сопернику преимущество в счёте. В результате уверенная победа армейского коллектива — 71:58 (23:13, 13:14, 15:6, 20:25).

У наших лучшими стали Василий Носков — 12 очков и Александр Шендеров — 10.

Москвичи теперь сыграют в «Финале четырёх», а вот нижегородцев, как и для первой команды «Пари НН», сезон уже завершён.