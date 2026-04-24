Нетрезвый 15-летний подросток убил сверстника ножом в Кулебаках

В Кулебаках случилась трагедия — в ходе ссоры 15-летний парень убил своего знакомого ножом, после чего попытался скрыться. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вечером 22 апреля на площади Ленина в Кулебаках произошла драка между 15-летним и 16-летним подростками. В результате ссоры младший из них нанес знакомому смертельное ножевое ранение в грудь.
Участников конфликта разняли приятели. Нападавшего ненадолго задержали, однако тот вырвался и попытался скрыться. Школьника поймали полицейские, которые уже подъезжали на место происшествия.
Кроме того, оказалось что задержанный был нетрезв. Незадолго до происшествия 20-летний знакомый подростка приобрел ему алкогольный напиток. В отношении нарушителя и отца несовершеннолетнего фигуранта составили административные протоколы.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Школьнику грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.
