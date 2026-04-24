Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвый 15-летний подросток убил сверстника ножом в Кулебаках

Школьнику грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.

В Кулебаках случилась трагедия — в ходе ссоры 15-летний парень убил своего знакомого ножом, после чего попытался скрыться. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 22 апреля на площади Ленина в Кулебаках произошла драка между 15-летним и 16-летним подростками. В результате ссоры младший из них нанес знакомому смертельное ножевое ранение в грудь.

Участников конфликта разняли приятели. Нападавшего ненадолго задержали, однако тот вырвался и попытался скрыться. Школьника поймали полицейские, которые уже подъезжали на место происшествия.

Кроме того, оказалось что задержанный был нетрезв. Незадолго до происшествия 20-летний знакомый подростка приобрел ему алкогольный напиток. В отношении нарушителя и отца несовершеннолетнего фигуранта составили административные протоколы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Школьнику грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 15-летнему нижегородцу, порезавшему двух сверстников в школе, вынесли приговор.