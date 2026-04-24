Появились фото выписки дочери умершей после родов жительницы Новочеркасска

В пятницу, 24 апреля, из ростовской больницы выписали новорожденную Арину. Ее мама Анна была в коме, когда дочь появилась на свет, а через два дня, 7 апреля, умерла. Кадрами с «КП — Ростов-на-Дону» поделилась бабушка малышки.
— Мы решили не лишать внучку воспоминаний об этом важном дне. Сделаем совместное фото, а она его увидит спустя годы, — рассказала Валентина Ивановна.
Девочку встречали отец и пятилетний брат Руслан и другие близкие люди. Но радостный для любой семьи момент омрачила смерть мамы крохи. На кадрах видно, как родным тяжело улыбаться. У всех на лицах — глубокая печаль от потери родного человека.
Радость встречи крохи омрачает то, что рядом нет ее мамы. Фото: из архива семьи.
Напомним, 27-летняя Анна 5 апреля поступила в роддом в Новочеркасске, она готовилась к появлению на свет второго ребенка. В переписке женщина сообщила подруге на невыносимые боли, сообщила, что даже четырехкратное введение обезболивающего не помогло. После она впала в кому, и врачам пришлось сделать кесарево сечение. Маму перевели в ростовскую больницу, где у нее случилось четыре остановки сердца за несколько часов, и 7 апреля вечером она скончалась.
Малышку Арину тоже перевезли в Ростов, где у нее обнаружили воспаление легких. И теперь после лечения девочку выписали. За сестренкой приехал и старший братик.
Бабушка старается держаться ради сына и внуков. Фото: из архива семьи.
— Руслан все эти дни спрашивал нас: «А когда мама с Ариной Ивановной приедут?» Он думал, что мама не выходит на связь, потому что болеет.
Теперь мальчику предстоит узнать, что стало с его мамой.
Коллектив «КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким молодой мамы