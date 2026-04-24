Появились фото выписки дочери умершей после родов жительницы Новочеркасска

Напомним, 27-летняя Анна 5 апреля поступила в роддом в Новочеркасске, она готовилась к появлению на свет второго ребенка. В переписке женщина сообщила подруге на невыносимые боли, сообщила, что даже четырехкратное введение обезболивающего не помогло. После она впала в кому, и врачам пришлось сделать кесарево сечение. Маму перевели в ростовскую больницу, где у нее случилось четыре остановки сердца за несколько часов, и 7 апреля вечером она скончалась.