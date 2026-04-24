В Кремле подтвердили доверие к решениям ЦБ после снижения ключевой ставки

Решения об изменении ключевой ставки остаются «полномочиями и прерогативой» Центробанка, Кремль по-прежнему доверяет решениям регулятора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.
Банк России на заседании в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением показателя. При этом ЦБ пятый раз подряд опускает ключевую ставку на половину процентного пункта.
«Это решение нашего мегарегулятора, это их полномочия, их прерогатива. Поэтому здесь нужно ориентироваться именно на точку зрения Центробанка. Это их прерогатива», — сказал Песков.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на этой неделе говорил, что Совету директоров Центробанка следует действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки, не ограничиваясь шагами в 0,5 п.п. По его словам, выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при медленном снижении шагами по 0,5 п.п. будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране.
До этого в апреле президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Глава государства констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе». Центробанк при этом ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.
Ранее Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Он также утверждал, что главными задачами для экономического развития являются диверсификация и повышение производительности труда.
