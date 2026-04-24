В Кремле подтвердили доверие к решениям ЦБ после снижения ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на этой неделе говорил, что Совету директоров Центробанка следует действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки, не ограничиваясь шагами в 0,5 п.п. По его словам, выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при медленном снижении шагами по 0,5 п.п. будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране.