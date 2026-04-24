Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский суд встал на сторону водителя после ДТП из-за гололеда

Автомобилистку оштрафовали за съезд в кювет, но она доказала, что причиной аварии стал лед на трассе, а не ее ошибка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд защитил права автомобилистки, которая попала в аварию на скользкой дороге. Женщине отменили административный штраф, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел 14 февраля 2026 года на трассе в Николаевском районе. Оксана Т. за рулем автомобиля Chevrolet Cruze не справилась с управлением на опасном участке. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД посчитали виновной в аварии саму автомобилистку. Ей выписали штраф на 2 250 рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Женщина не согласилась с таким решением и решила обжаловать его в суде. Ее представитель заявил, что причиной ДТП стала не ошибка водителя, а гололед. В качестве доказательства к материалам дела приложили фотографии, которые четко подтверждали наличие льда на дороге в момент аварии.

Изучив все факты, суд пришел к выводу, что вины Оксаны Т. в произошедшем нет. Авария случилась из-за опасных дорожных условий. В итоге постановление ГИБДД отменили, а административное дело прекратили.