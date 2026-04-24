Волгоградский суд встал на сторону водителя после ДТП из-за гололеда

В Волгоградской области суд защитил права автомобилистки, которая попала в аварию на скользкой дороге. Женщине отменили административный штраф, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Инцидент произошел 14 февраля 2026 года на трассе в Николаевском районе. Оксана Т. за рулем автомобиля Chevrolet Cruze не справилась с управлением на опасном участке. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД посчитали виновной в аварии саму автомобилистку. Ей выписали штраф на 2 250 рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
Женщина не согласилась с таким решением и решила обжаловать его в суде. Ее представитель заявил, что причиной ДТП стала не ошибка водителя, а гололед. В качестве доказательства к материалам дела приложили фотографии, которые четко подтверждали наличие льда на дороге в момент аварии.
Изучив все факты, суд пришел к выводу, что вины Оксаны Т. в произошедшем нет. Авария случилась из-за опасных дорожных условий. В итоге постановление ГИБДД отменили, а административное дело прекратили.