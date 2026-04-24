Нижегородский перевозчик не выплатил своим работникам 3,9 млн рублей

ООО «АТП» объявили предостережение из-за большой задолженности перед работниками по зарплате в Нижегородской области. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
Компания ведет деятельность в сфере регулярны перевозок пассажиров автобусами в междугороднем сообщении. Работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату с января по февраль 2026 года. Сумма общей задолженности превысила 3,9 млн рублей.
Ранее мы писали, что нижегородская строительная компания задолжала работникам более 64 млн рублей. Численность организации составляет 359 человек.