Культурный код доступа: как работает Пушкинская карта

Жить интересно легко — и это относится все к большему количеству мест в нашей стране. В городах, рабочих поселках и даже небольших селах нашей страны постоянно проходит много самых разных мероприятий. Музеи, картинные галереи, театры устраивают мастер-классы, выставки и обновляют репертуар. И особенно они стараются заинтересовать своей программой школьников и студентов. Тем более что у них есть возможность сходить на концерты, спектакли, кинопоказы, оплатив билеты Пушкинской картой. Она работает по нацпроекту «Семья».
Подробнее о том, как получить такую карту, а также немного о том, что можно увидеть с ее помощью — в нашем материале.
Миллион возможностей прикоснуться к культуре.
Государственную программу «Пушкинская карта» запустили в России в 2021 году. Всего за пять лет к ней подключились почти 13 млн человек, которые купили более 100 млн билетов.
Ежегодно на баланс карты поступают 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Ими можно оплачивать билеты в театры, музеи, кинотеатры, филармонии, выставочные залы, дома культуры и другие учреждения, участвующие в программе. Что важно: средства нельзя копить, так что если вы не использовали всю сумму за год, остаток «сгорит».
«У детей должны быть возможности пробовать себя в спорте, расширять кругозор, в том числе через знакомство с театром, кино, произведениями великих художников. Как вариант отдыха и проведения досуга, включая семейный. И мы формируем для этого условия. Почти 13 млн человек уже пользуются Пушкинской картой, благодаря которой молодые люди все больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Оформить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на «Госуслугах». Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта.
2. Подтвердить учетную запись с помощью своего онлайн-банка или лично в центре обслуживания.
3. Скачать приложение «Госуслуги Культура», например, в RuStore.
4. Авторизоваться в приложении и подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете получить ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир».
Картой можно пользоваться сразу после того, как она оформлена. Зайдите в приложение, на официальный сайт программы или на портал Культура.РФ. На этих ресурсах доступен список учреждений, которые работают с Пушкинской картой, а также афиша мероприятий. Чтобы купить билет, выберите интересную вам выставку, киносеанс, спектакль, а при оформлении укажите вариант «Оплатить Пушкинской картой».
Традиции родного края.
В Рязанской области за пять лет владельцы Пушкинской карты бесплатно побывали на 10 тыс. самых разных мероприятий. По словам губернатора региона Павла Малкова, карту уже оформили более 76 тыс. школьников и студентов, а к самой программе подключились почти 100 учреждений культуры. Среди них — Рязанский музей путешественников. Его основали в 2012 году, чтобы сохранить и передать память о знаменитых уроженцах региона — исследователях и первооткрывателях.
Здесь посетители могут узнать о полете на воздушном шаре Ивана Крякутного, «познакомиться» с отважными рязанскими летчиками, метеорологами, исследователями на выставке «История воздухоплавания». Здесь же представлены макеты космических ракет и станций, корзина аэростата. Еще одна популярная у школьников и студентов выставка «Крылья Родины» подготовлена Рязанским музеем путешественников вместе с местным фотокорреспондентом Ириной Теущаковой. В экспозицию вошли снимки разной боевой техники, в том числе новейшие отечественные самолеты и вертолеты.
«Участники программы “Пушкинская карта” могут не только посетить постоянные экспозиции, но и приобрести билеты на временные выставки и специальные мероприятия», — отметили в музее.
Например, ребята могут побывать на тематических экскурсиях по экспозициям о русских путешественниках или на интерактивных лекциях о великих географических открытиях.
В одних музеях для владельцев Пушкинской карты доступны отдельные выставки, в других — все действующие проекты. Например, в Ростовском областном музее краеведения можно побывать на всех экспозициях, в том числе на выставке «Верность вековым традициям». Она посвящена 90-летию со дня основания Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков им. Анатолия Квасова и продлится до 18 мая.
«Необходимость хора была велика. Хотели создать хор, который бы прогремел, показал, что таланты на Дону есть и песенное творчество хранится», — подчеркнула старший научный сотрудник музея Зинаида Римская, говоря об истории создания ансамбля.
Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова — это своеобразная «визитная карточка» Ростовской области, по которой регион узнают не только по всей России, но и за рубежом. Выставка охватывает всю 90-летнюю историю коллектива. Для гостей музея подготовили сценические костюмы, в которых артисты выступали в разное время, реквизит, буклеты, афиши, награды, исторические фотографии. Также в экспозицию включили личные вещи руководителя Анатолия Квасова, посвятившего ансамблю 37 лет своей жизни.
Всего к программе «Пушкинская карта» уже подключились более 700 культурных учреждений Ростовской области. Планируется, что в 2026 году к числу участников присоединится и мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону.
«Поддержал инициативу коллег из Минкульта о включении парка в программу “Пушкинская карта”. У школьников должна появиться возможность посещать это учреждение на льготных условиях», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Путешествие по истории страны за один день.
В Новосибирске аналогичный мультимедийный парк «Россия — моя история» уже участвует в программе «Пушкинская карта». Гости этого масштабного экспозиционного комплекса могут бесплатно побывать на трех постоянных выставках.
Первая экспозиция — «Романовы» — это ключевая выставка парка. Она охватывает период от Смутного времени до правления императора Николая II. В 2025 году выставка получила новое мультимедийное оформление по нацпроекту «Молодежь и дети».
«Актуализированные исторические материалы, интерактивные хронологические ленты, CGI-графика, анимации и визуализация ключевых событий. Обновленная выставка — это взгляд на династию Романовых с учетом запросов современной аудитории», — отметили в парке.
Современные технологии позволяют гостям «заглянуть» в «Соборное уложение» 1649-го года, увидеть флот Петра I в Гангутском сражении и наряды в гардеробе Елизаветы Петровны. Кроме того, можно рассмотреть в мельчайших деталях произведения искусства эпохи Екатерины II, узнать о первых железных дорогах Российской империи времен Николая I и о реформах Александра II.
Держатели Пушкинской карты также могут бесплатно побывать на выставке «Рюриковичи». Эта экспозиция погружает гостей в историю основания самых древних русских городов, крещения Руси, монгольского нашествия, и просто в быт наших предков, живших тысячу лет назад.
Третья выставка, с которой школьники и студенты могут познакомиться бесплатно, посвящена более локальным, но не менее значимым событиям военной истории Сибири. Она включает как мультимедийный контент, так и «живые» экспонаты из фондовой коллекции парка: киверные ленты, жетоны, оружие, произведения живописи и графики.
Планинруется, что при поддержке нацпроекта «Семья» с каждым годом все больше театров, музеев, выставочных залов и других учреждений культуры по всей стране будет подключаться к программе «Пушкинская карта». Благодаря этому школьники и студенты смогут бесплатно познакомиться с богатым культурным наследием России.