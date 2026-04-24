Нижегородцы смогут выбрать 19 авианаправлений на майские праздники

Регулярные и чартерные рейсы будут выполнять 14 авиакомпаний.

Источник: Время

В период майских праздников из международного аэропорта «Чкалов» будут доступны 19 направлений полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В списке маршрутов — Анталья, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Уфа, Хургада, Челябинск и Шарм-эль-Шейх.

«Традиционно в канун майских возобновляется прямое авиасообщение с Антальей, при этом в сами праздники количество рейсов в один из главных курортных городов Турции станет еще больше. В частности, с 1 мая авиакомпания AZUR air дважды в неделю начнет выполнять рейсы Нижний Новгород-Анталья на самолётах Boeing 767», — говорится в сообщении.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями в праздники станут Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Cамым загруженным днем будет 8 мая: запланировано 20 вылетов.

Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше