Нижегородцы смогут выбрать 19 авианаправлений на майские праздники

В период майских праздников из международного аэропорта «Чкалов» будут доступны 19 направлений полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В списке маршрутов — Анталья, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Уфа, Хургада, Челябинск и Шарм-эль-Шейх.
«Традиционно в канун майских возобновляется прямое авиасообщение с Антальей, при этом в сами праздники количество рейсов в один из главных курортных городов Турции станет еще больше. В частности, с 1 мая авиакомпания AZUR air дважды в неделю начнет выполнять рейсы Нижний Новгород-Анталья на самолётах Boeing 767», — говорится в сообщении.
Самыми популярными внутрироссийскими направлениями в праздники станут Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Cамым загруженным днем будет 8 мая: запланировано 20 вылетов.
