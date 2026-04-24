С начала года в Тверской области выдали более 1800 комплектов новорожденным

Семьям Тверской области с начала текущего года подарили более 1,8 тыс. комплектов для новорожденных, сообщили в аппарате правительства региона. Мера поддержки действует в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Состав подарка сформировался с учетом мнения родителей и со временем расширялся. В боксе представлены пеленальный коврик, термосумка, одежда, средства гигиены и другие вещи, необходимые в первые месяцы жизни ребенка. В 2026 году подарок пополнился крестильным набором: распашонкой, чепчиком, пеленочкой и памяткой по крещению ребенка. В общей сложности набор включает в себя 74 предмета.
Комплект для новорожденных выдается родителям и усыновителям, зарегистрировавшим ребенка в органах ЗАГС Тверской области или МФЦ региона. При этом родители должны быть гражданами РФ.
«В Тверской области действует расширенный комплекс мер поддержки семей с детьми. В его развитии мы ориентируемся на мнение родителей. Используем лучшие практики и реализуем принцип семейноцентричности при реализации национальных проектов», — отметил глава региона Виталий Королев.
Подробные условия получения подарка для новорожденного указаны на портале «Семейный помощник Тверской области».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.