На «Арабеске» определились победители конкурса современной хореографии

Победители конкурса современной хореографии, проходящего в рамках Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, определились в ночь на 24 апреля.
Как сообщил в своих соцсетях Пермский театр оперы и балета, первую премию среди балетмейстеров в этом году разделили между двумя представителями Барнаула. Вячеслав Колесников получил её за постановку номера «Гамлет. Быть», а Артём Рудниченко — за постановку номера «Жизнь мужчины».
Вторая премия поделена между Кристиной Черновой из Санкт-Петербурга («Жили-были человечки») и москвичом Алексеем Морозовым («А умел ли любить хулиган?») Третью премию присудили петербурженке Энже Абдрахимовой («Без ума») и барнаульцу Егору Березикову («Там, где ты»).
Среди исполнителей лауреатом первой премии стал Вячеслав Колесников. Вторую разделили между собой артисты Пермского театра оперы и балета Анн-Жуллиет Пинейро (она выступала на «Арабеске» за Бразилию) и Александр Михалёв. А третью — петербуржцы Улана Дорофеева и Руслан Низамов.
Присудило свои награды и жюри прессы, традиционно работающее на конкурсе. Дипломами отметили Артёма Рудниченко (Барнаул) — за хореографию номера «Жизнь мужчины»; Михаила Фёдорова (Ижевск) — за исполнение «Исходного кода»; Романа Тюрина (Санкт-Петербург) — за исполнение номера «Потец»; Анастасию Карасёву (Санкт-Петербург) — за исполнение «Вальса-маскарад»; Улану Дорофееву и Руслана Низамова (Санкт-Петербург) — за исполнение номера «Жили-были человечки».
Сегодня, 24 апреля, на «Арабеске» состоится заключительный III тур, после которого определятся лауреаты основного конкурса.
Напомним, традиционный конкурс артистов балета проходит в Перми в девятнадцатый раз. Художественный руководитель «Арабеска» 86-летний Владимир Васильев на открытии даже пустился в пляс на сцене. Также маэстро посетил новую Пермскую художественную галерею.
«Владимир Викторович любит наш музей и является нашим частым гостем, — рассказали в галерее. — Вот и сейчас — выкроил время в своём плотном графике, чтобы осмотреть новое здание и наши экспозиции. С живым, настоящим интересом».