Потепление до +13 градусов ждёт нижегородцев на выходных 25−26 апреля

Нижегородцев ожидает резкая смена погоды в ближайшие выходные, 25 и 26 апреля. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». Если суббота начнется с прохлады и небольших дождей при температуре всего +6°C днем, то уже в воскресенье в регион начнет поступать теплый воздух.
В субботу горожанам рекомендуют одеваться теплее: западный ветер с порывами до 12 м/с и ночные заморозки до +2°C создадут ощущение поздней осени. Однако воскресный день принесет значительное улучшение метеоусловий. Несмотря на сохранение осадков, воздух в дневные часы прогреется до +13°C, а южный ветер усилится до 14 м/с.
Интересно, что на фоне других мегаполисов Нижний Новгород окажется в «золотой середине». Пока в Новосибирске ожидается аномальная жара до +24°C, а в Санкт-Петербурге столбики термометров застынут на отметке +5°C, нижегородцы смогут насладиться по-настоящему весенним теплом, которое сохранится даже в ночь на понедельник.
Ранее сообщалось, что 231% от месячной нормы осадков выпал в апреле в Нижнем Новгороде.