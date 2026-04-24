Фестиваль «Научная Вселенная Первых» в Перми собрал около 3 тыс. участников

Около 3 тыс. участников собрал Всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых», который прошел с 10 по 13 апреля в Перми. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.
Фестиваль стал крупной просветительской площадкой, направленной на популяризацию науки и технологий, развитие исследовательской культуры и поддержку молодежных инициатив в инженерно-технической сфере. К мероприятию присоединились школьники, студенты, педагоги и родители из разных регионов страны. Они приняли участие в лекциях, интерактивных форматах и практических занятиях, а также познакомились с современными разработками российских технологических компаний.
В конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» было представлено более 250 авторских проектов школьников и студентов. Работы охватывали направления космоса, робототехники, информационных технологий, сельского хозяйства и инженерных решений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.