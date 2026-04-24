Фестиваль «Научная Вселенная Первых» в Перми собрал около 3 тыс. участников

Фестиваль стал крупной просветительской площадкой, направленной на популяризацию науки и технологий, развитие исследовательской культуры и поддержку молодежных инициатив в инженерно-технической сфере. К мероприятию присоединились школьники, студенты, педагоги и родители из разных регионов страны. Они приняли участие в лекциях, интерактивных форматах и практических занятиях, а также познакомились с современными разработками российских технологических компаний.