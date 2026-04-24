На Дону прошёл Всероссийский лекторий

С 20 по 24 апреля на площадках одного из ведущих университетов юга России прошла ежегодная просветительская акция «Всероссийский лекторий РНФ». Грантополучатели выступили с открытыми лекциями о своих исследованиях, а также провели экскурсии для школьников на базе научных институтов и вузов по всей стране.
Южный федеральный университет впервые присоединился к этой акции: в Ростове-на-Дону и Таганроге прошли экскурсии в передовые лаборатории и цикл открытых лекций. Инициатива популяризирует результаты исследований и информирует молодых учёных о возможных карьерных траекториях.
22 апреля в Ростове-на-Дону на площадке Центра компетенций «Биоинженерия почв» прошла серия открытых лекций. Слушатели погрузились в актуальные междисциплинарные направления: от цифрового моделирования почв с помощью искусственного интеллекта и биотехнологий лекарственных растений до молекулярных механизмов самосборки вирусов и роли неупорядоченных белков в развитии мультифакторных заболеваний.
Своими исследованиями поделились: Судип Танвар — руководитель проекта «Цифровой двойник почв» (мониторинг и моделирование почв с использованием ИИ и Big Data), Дильфуза Жабборова — доктор биологических наук, приглашённый профессор Академии биологии и биотехнологии университета, заведующая лабораторией генетики и биотехнологии лекарственных растений Академии наук Узбекистана, Сергей Рошаль — победитель грантового конкурса 2022 года с темой «Принципы устройства и функционирования белковых оболочек вирусной и невирусной природы» (самосборка вирусов, адресная доставка лекарств, противовирусные фильтры), Светлана Демьяненко — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фотохимии НИИ физической и органической химии вуза, выступившая с темой «Белки с неупорядоченной структурой как “переключатели” метаболизма: потенциал таргетной терапии мультифакторных заболеваний».
23 апреля эстафету принял Таганрог. Учёные рассказали о четырёх передовых направлениях, определяющих облик цифрового будущего: наноэлектронике, квантовых коммуникациях, интеллектуальном управлении робототехническими комплексами и мемристорных вычислениях. Речь шла о том, как создаются радиотехнические системы нового поколения, как технология квантового распределения ключей может обеспечить абсолютную защиту информации и как научить сенсоры «думать» с помощью оксидных мемристоров.
Среди спикеров: Владимир Смирнов — кандидат технических наук, заведующий кафедрой радиотехнической электроники и наноэлектроники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения университета, Антон Пленкин — руководитель проектного офиса ИКТИБ, директор Индийско-российского научного центра вуза, Михаил Медведев — доктор технических наук, профессор, руководитель дивизиона «Киберфизические платформы» Передовой инженерной школы вуза (лекция «Интеллектуальные методы траекторного управления робототехническими комплексами в условиях параметрических и внешних возмущений»), Захар Вакулов — кандидат технических наук, доцент дивизиона «Электроника» ПИШ ЮФУ (лекция «In-sensing вычисления: как с помощью оксидных мемристоров научить сенсоры “думать”?»).
Помимо лекционной программы, вуз организовал для школьников региона открытые экскурсии при содействии молодежного движения «Движение первых». В них приняли участие учащиеся гимназии № 117. Ребята побывали в лабораториях, деятельность которых направлена на реализацию ключевых научных направлений вуза, в том числе в рамках программы «Приоритет-2030».
Участие университета в лектории стало важным шагом в развитии научно-просветительской деятельности университета и укреплении связи между наукой и обществом, а также формировании интереса школьников к современной науке.